РИАМО - 12 янв. Инспекторы территориального отдела №3 Госадмтехнадзора проверили, как проходит подготовка к православному празднику Крещения в Дмитровском районе Подмосковья, сообщила глава надзорного органа Татьяна Витушева.

По ее словам, в Дмитрове инспекторы проверили территории самых крупных храмов: собор Успения Пресвятой Богородицы на центральной площади города, Сретенский Храм на улице Профессиональной и недавно построенный храм Спаса Всемилостивого в микрорайоне ДЗФС.

«Также инспекторы посетили Никольский храм в селе Рогачево и Николо-Пешношский мужской монастырь, который находится в поселке Луговой. Нарушений требований Закона Московской области о благоустройстве инспекторы Госадмтехнадзора не зафиксировали. Все подходы к храмам оказались очищенными от снега и наледи», - сказала Витушева.

Она отметила, что содержание в чистом и благоустроенном виде всех территорий муниципальных образований – требование губернатора Московской области, и Госадмтехнадзор бдительно следит за исполнением этого распоряжения.

Православные празднуют Крещение 19 января в память крещения Иисуса Христа в реке Иордан. В крещенский сочельник – в ночь с 18 на 19 января и в сам праздничный день во всех православных храмах после божественной литургии совершается чин великого освящения воды. По древнему поверью, в этот день вся вода становится святой и исцеляет любые недуги. Самая главная традиция на Крещение – купание в водоемах и прорубях.