РИАМО - 12 янв. В подмосковном городе Пушкино в прошлом году по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора Московской области привели в порядок свыше 900 объектов, в частности, ликвидированы незаконные свалки, демонтирована самовольная реклама, спилены аварийные деревья, сообщила в пятницу глава ведомства Татьяна Витушева.

«В течение 2017 года инспекторами территориального отдела №8 Госадмтехнадзора Московской области проверено более 2 тысяч объектов, на которых выявлено более 1 тысячи нарушений, более 90% выявленных нарушений уже устранены по предписаниям инспекторов. В результате исполнения предписаний с территории Пушкинского района вывезено более 10 тысяч кубометров бытовых отходов, ликвидировано 83 мусорных скопления», - сказала Витушева.

По ее словам, летом проводилась работа по борьбе с размещением транспортных средств на газонах, участках с зелеными насаждениями, на детских и спортивных площадках. За размещение транспортных средств на участках с зелеными насаждениями почти 300 автовладельцев привлечены к административной ответственности. К началу купального сезона в традиционном месте отдыха в городе Пушкино на берегу реки Серебрянки в районе 1-го Фабричного проезда по предписанию инспекторов Госадмтехнадзора удалено более 20 аварийных деревьев.

В результате спецоперации «Рекламный мусор» в Пушкинском районе и Красноармейске в прошлом году демонтировали более 150 самовольно размещенных информационных конструкций. А по итогам рейдов по частному сектору Пушкинского района на предмет наличия договоров на вывоз мусора более 500 домовладельцев заключили договоры со специализированными организациями. В дачный период 2017 года в садоводческих товариществах устранили более 30 различных нарушений в содержании территорий, добавила Витушева.

«Взаимодействие с общественными организациями существенно повышает эффективность надзорной работы. В 2017 году инспекторами Пушкинского территориального отдела совместно с представителями «Молодой гвардии «Единой России» и общественной палаты проведено 34 совместных рейда по вопросам соблюдения тишины, содержания детских игровых площадок, мест отдыха у воды, размещения транспорта вне отведенных мест, заключения договоров на вывоз мусора. По результатам рейдов размещены более 100 листовок, к ответственности привлечены более 20 автовладельцев, заключено более 260 договоров на вывоз мусора», - подчеркнула руководитель Госадмтехнадзора.

Кроме того, по ее словам, были проведены акции по распространению листовок для любителей парковаться на газонах и детских игровых площадках, по информированию населения в части нарушения тишины и покоя граждан. В частном секторе города населению рассказывали о необходимости заключения договоров на вывоз мусора. В школах Пушкинского района и города Красноармейск были проведены занятия с учащимися по обучению чистоте и порядку в рамках «уроков чистоты», в сентябре 2017 года.

«В результате повседневной инспекторской работы по обеспечению чистоты и порядка Пушкинский район и город Красноармейск становятся более комфортными и удобными для горожан», - подытожила главный государственный административно-технический инспектор Московской области.