РИАМО - 12 янв. В Москве заметили диких лис, чаще они встречаются на юге и юго-западе города, сообщил РИАМО в пятницу представитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

«Диких лис заметили в Москве, особенно на юге и юго-западе, также они всегда были на Лосином острове. Это не значит, что их стало больше. Просто уменьшилось число бездомных собак, и лисы стали чувствовать себя свободнее. Начали выводки выходить из нор, поэтому их стали замечать», - сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что дикие лисы не проявляют агрессии к человеку, более того стараются не попадаться на глаза людям. Поэтому угрозы они не представляют.

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