РИАМО - 12 янв. Активисты общественных пунктов охраны порядка (ОПОП) проверили на безопасность расселяемые дома в Рязанском районе Москвы, говорится в сообщении пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.

«Очередную проверку частично отселенных домов провели на первой рабочей неделе 2018 года председатели советов ОПОП Рязанского района. В частности, были проверены следующие адреса: Рязанский проспект, дом 48, 50, 52 и улица Академика Скрябина, дом 8, корпус 1», - говорится в сообщении.

В ходе проверки председатели осуществляют визуальный осмотр здания, проверяют безопасность, освещенность объекта, также выселенные квартиры осматривают на наличие следов взлома и проникновения в квартиру, контролируют целостность опечатанных входных дверей, проводят беседы с жителями, выясняют есть ли у жильцов нарекания к эксплуатирующим организациям. В ходе проверки нарушений выявлено не было.

Сотрудники ГБУ «Жилищник Рязанского района» регулярно отслеживают выезд жильцов из квартир частично отселенных домов и принимают меры для своевременного блокирования доступа в помещения, опечатывают входные двери, отключают квартиры от газа, водоснабжения и электроэнергии. Данные меры необходимы для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуации и правонарушений.

В районе Рязанский в данный момент идет реализация инвестиционного проекта по комплексной реконструкции 126-го микрорайона Рязанского района, предусмотрено поэтапное переселение жильцов девяти домов. В настоящий момент частично отселены четыре дома.

Всего в ЮВАО города Москвы активисты осуществляют мониторинг 32 отселенных и частично отселенных домов. Из них полностью отселены 21, частично отселены 11 домов.