РИАМО - 12 янв. Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов в пятницу совершил рабочую поездку в Коломну, где провел прием жителей, осмотрел выполненный ремонт в местном Доме культуры, а также посетил новый перинатальный центр, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

«Председатель подмосковного парламента Игорь Брынцалов посетил с рабочим визитом Коломенский городской округ. Вместе с главой города Денисом Лебедевым он провел прием жителей – на него записалось пять человек. Вопросы носили коллективный характер – раздельный сбор мусора, ремонт дорог, благоустройство и новая детская площадка – по словам Брынцалова, все обращения зафиксированы и будут решены во взаимодействии с муниципальными властями», - говорится в сообщении.

Далее глава парламента осмотрел новый перинатальный центр – его строительство осуществлялось в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. В ходе визита Брынцалов отметил, что в учреждении разместили современное оборудование и подобрали персонал.

«С момента открытия здесь родилось больше 800 детишек – сюда приезжают рожать не только жители Коломны, но и из соседних муниципалитетов, и даже областей», – подчеркнул Брынцалов.

Также в этот день председатель осмотрел выполненный ремонт в Доме культуры «Тепловозостроитель» – здесь работают 22 коллектива художественной самодеятельности и 10 любительских объединений.

«Приятно, что провели ремонтные работы и вместе с тем сохранили задумки архитекторов. Дом культуры готов к тому, чтобы принимать жителей города и предоставлять большой спектр услуг по всем направлениям культурно-досуговой деятельности», - сказал Брынцалов.

Спикер Мособлдумы отметил, что у города появились новые возможности для развития благодаря, в том числе, преобразованию района и города в единый городской округ.

«Теперь мы имеем возможность увеличить финансирование по всем программам для муниципалитета – для сравнения: если в прошлом году район и город получили из областного бюджета порядка 600 миллионов рублей, то в этом году 2,4 миллиарда рублей», - подчеркнул он.

По его словам, это даст толчок такому важному для Коломны направлению как развитие туризма, а вместе с этим поддержка малого и среднего бизнеса, новые рабочие места и прочее.