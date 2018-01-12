РИАМО - 12 янв. Перекрытие в связи со строительством участка Третьего пересадочного контура метро ожидается на дороге около поселка Терехово на северо-западе Москвы до 31 декабря 2019 года, говорится в сообщении информационного центра Транспортного комплекса Москвы.

«Перекрытие на участке: объездная дорога вокруг поселка Терехово от дома 81, строение 1 до дома 86 строение 1», - говорится в сообщении.

Движение будет полностью закрыто с 15 января 2018 года по 31 декабря 2019 года.

Третий пересадочный контур метро будет включать 31 станцию. Длина линии составит 67 километров, сейчас активно строится 25 километров из них. ТПК будет иметь 21 пересадку на другие станции метро и Московское центральное кольцо. Запустить движение по новому кольцу метро планируется в 2020-2021 годах.