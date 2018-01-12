РИАМО – 12 янв. Размещенная в СМИ и соцсетях информация о предстоящих сокращениях работников транспортной полиции не соответствует действительности, а представленные в Сети документы имеют признаки подделки, сообщает в пятницу Газета.ru.
«Информация, размещенная в ряде СМИ и соцсетях, о предстоящих организационно-штатных мероприятиях и сокращении штатной численности подразделений транспортной полиции не соответствует действительности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, опубликованные документы, якобы подписанные руководителем ГУТ МВД России, содержат фактологические ошибки и имеют признаки фальсификации.
Ранее в социальных сетях была распространена информация о том, что штатная численность транспортной полиции с февраля 2018 года будет сокращена на 40%.
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