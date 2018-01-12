РИАМО - 12 янв. На Старый Новый год столичные парки подготовили развлекательные программы с конкурсами, мастер-классами и катаниями на санях, также москвичей и гостей города ждут в библиотеках и на выставках, говорится в сообщении пресс-службы департамента культуры города Москвы.

«На Старый Новый год в Москве пройдет более 100 мероприятий. В парках для гостей подготовлены развлекательные программы с конкурсами и призами, викторины, катание на санях, запряженных лошадью, мастер-классы, продолжают работать катки», - говорится в сообщении.

Помимо парков культуры и отдыха, москвичи и гости столицы могут посетить выставки. Например, в «Новом Манеже» сейчас работает выставка «Необъятный Рязанов», посвященная 90-летию режиссера Эльдара Рязанова.

Кроме того, в библиотеках города пройдут познавательные мероприятия, на которых можно будет услышать увлекательные рассказы об истории и традициях Старого Нового года, о народных приметах, связанных с этой ночью.