РИАМО - 12 янв. На северо-востоке Москвы вооруженные неизвестные совершили разбойное нападение на двух мужчин и украли у них 2 миллиона рублей, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

По его словам, 11 января в полицию от очевидцев поступило сообщение о разбое на улице Молодцова, дом 4А.

«Установлено, у дома по указанному адресу четверо неизвестных в масках, угрожая предметами, похожими на автоматы, насильно посадили гендиректора фирмы 1985 года рождения и мужчину 1998 года рождения в машину Honda Accord и скрылись. В районе промзоны на Ясном проезде злоумышленники избили мужчин и похитили у них 2 миллиона рублей», - сказал собеседник агентства.

В городе ввели план «Перехват». Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, добавил он.