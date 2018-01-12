РИАМО - 12 янв. В Москве в пятницу ожидается очень высокое атмосферное давление, оно превысит норму на 20 миллиметров ртутного столба, сообщается на сайте «Метеовести».

«В связи с усилением влияния скандинавского антициклона, за последние сутки атмосферное давление повысилось на 10 единиц, продолжает расти и к вечеру составит 765 миллиметров ртутного столба, что негативно скажется на состоянии здоровья метеозависимых людей. Такое атмосферное давление на 20 миллиметров выше положенного по климату», - говорится в сообщении.

Такой столб воздуха оказывает существенное дополнительное давление, что может вызвать головные боли, боли в области сердца, повышение артериального давления и привести к снижению работоспособности, отмечается в материале.

В Москве и Московской области в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями и без существенных осадков, температура воздуха может опуститься до минус 9 градусов.

Минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала зимы. Температура понижалась до минус 7,3 градуса.