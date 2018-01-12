|Температура
|-8˚C … -6˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|763 мм рт. ст.
|Ветер
|СВ 6 м/с
|Температура
|-7˚C … -5˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|767 мм рт. ст.
|Ветер
|СЗ 5 м/с
|Температура
|-6˚C … -4˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|766 мм рт. ст.
|Ветер
|СЗ 3 м/с
Три автомобиля столкнулись на пересечении МКАД и Ярославского шоссе в Москве. Два человека погибли.
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