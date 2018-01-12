РИАМО - 12 янв. Два человека погибли при столкновении трех автомобилей на пересечении МКАД и Ярославского шоссе в Москве, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

По его словам, 11 января в 20:55 на 93-м километре МКАД Volkswagen Touareg, следуя по Осташковскому шоссе в сторону Ярославского шоссе, совершил наезд на стоявшую во второй полосе движения после совершения ДТП «ВАЗ-11113». После столкновения данная машина совершила наезд на стоявшую впереди Mitsubishi ASX и загорелась.

«В результате ДТП водитель «ВАЗ» 1994 года рождения и пассажир 1997 года рождения от полученных травм скончались на месте», - сказал собеседник агентства.

По факту аварии проводится проверка. Обстоятельства ДТП устанавливаются, добавил он.

Автомобиль загорелся после смертельного ДТП на МКАД. ВИДЕО>>