РИАМО – 12 янв. Житель подмосковного Серпухова Дмитрий Грачев, отрубивший своей жене кисти рук, попросил пострадавшую дождаться его из тюрьмы – он регулярно шлет ей письма из СИЗО, пишет в пятницу газета «Московский комсомолец».

Кровавая драма развернулась 11 декабря 2017 года. Дмитрий Грачев, заподозрив супругу Маргариту в измене, вывез ее в лес и отрубил девушке топором кисти рук, а также ранил в бедро. Медики сумели пришить одну из травмированных кистей, вторую спасти не удалось.

«Пишет, прости меня, жди меня, если не дождешься, я тебя убью. Еще просит забрать заявление о разводе. Нас ведь только на днях развели, 9 января. Так и пишет: «Забери заявление, жди меня и прости», - сообщила девушка в интервью газете.

Она добавила, что очень боится освобождения бывшего мужа из тюрьмы, так как ранее он ей угрожал.

«Его угрозы реальные. Он ведь ранее угрожал, что обольет меня кислотой, искалечит. Обещал пойти до конца. Слово свое сдержал. А у меня ведь здесь нет никакой защиты. Я слышала, что за границей существуют какие-то специальные браслеты, которые контролируют, чтобы к тебе на определенное расстояние не подходили. У нас такого нет», - заключила пострадавшая.

Участкового из Серпухова, из‑за бездействия которого женщине отрубили руки, уволили из МВД>>