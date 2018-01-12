РИАМО - 12 янв. Сотрудниками полиции задержан ранее судимый 18-летний житель подмосковной Коломны, подозреваемый в совершении серии краж и хранении наркотиков, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Установлено, что злоумышленник, находясь в помещении одного из продуктовых магазинов, расположенных на улице Астахова, похитил три бутылки элитного алкоголя», - сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили и задержали правонарушителя. В ходе его личного досмотра сотрудниками полиции был обнаружен и изъят сверток с героином весом около 3 граммов, добавила она.

«Мужчина изобличен в совершении пяти краж алкогольной продукции из магазинов. Правонарушитель пояснил, что похищенное продавал, а на вырученные деньги приобретал наркотические средства», - отметила Петрова.

По данному факту возбудили уголовное дело. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.