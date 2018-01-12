РИАМО - 12 янв. В систему-112 Московской области через мобильное приложение уже поступило более 10,5 тысяч вызовов, сообщил в пятницу РИАМО представитель пресс-службы заместителя председателя правительства Подмосковья Дмитрия Пестова.

«Посредством мобильного приложения (системы-112 - ред.) поступило уже 10571 вызов», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что чаще всего через мобильное приложение пользователи вызывали скорую медицинскую помощь и полицию.

«Еще одна важная функция мобильного приложения системы-112 Московской области - возможность размещения информации о потерявшихся людях и животных. Также в мобильном приложении размещена справочная информация о способах оказания первой помощи и действиях при различных чрезвычайных ситуациях», - отметил собеседник агентства.

Система-112 Московской области является самой масштабной на территории Российской Федерации. В обеспечении ее работы задействованы более 3,5 тысяч специалистов. Система создана с применением современных технологий в области телекоммуникации. Алгоритм работы системы-112 позволяет оператору, принимающему звонок, одновременно вызвать на место происшествия и координировать работу нескольких экстренных служб.