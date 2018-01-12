РИАМО - 12 янв. Мобильное приложение системы-112 Московской области установили более 16 тысяч пользователей, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы заместителя председателя правительства Подмосковья Дмитрия Пестова.

«На сегодняшний день официально зарегистрировано в мобильном приложении системы-112 Московской области 16,1 тысячи пользователей», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что с помощью мобильного приложения системы-112 пользователи могут оперативно сообщать о чрезвычайных ситуациях и вызывать необходимые экстренные службы.

«В мобильном приложении пользователи могут размещать сообщения о происшествии в ленте новостей. Например, оказавшись свидетелем ДТП можно разместить информацию об этом на специальной карте приложения. Это сообщение увидят операторы, организующие оперативное реагирование и другие участники движения, которые смогут выбрать другой маршрут объезда», - добавил собеседник агентства.

Система-112 Московской области является самой масштабной на территории Российской Федерации. В обеспечении ее работы задействованы более 3,5 тысяч специалистов. Система создана с применением современных технологий в области телекоммуникации. Алгоритм работы системы-112 позволяет оператору, принимающему звонок, одновременно вызвать на место происшествия и координировать работу нескольких экстренных служб.