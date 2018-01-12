РИАМО - 12 янв. Пассажиры метро и Московского центрального кольца с 25 декабря по 8 января получили 127 тысяч подарков, среди которых браслеты, брелоки с функцией карты «Тройка» и сами карты, сообщается в пятницу на официальном портале мэра столицы.

«Пассажирам Московского метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) вручили 127 тысяч подарков с 25 декабря по 8 января. На стойках «Живое общение» и на платформах станций метро москвичи получали в подарок от Деда Мороза браслеты и брелоки с функцией транспортной карты «Тройка», а также сами карты, мягкие игрушки, шоколад, ручки и блокноты», - рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он добавил, что карты и сувениры дарили участникам различных праздничных акций метро – первым пассажирам новогодних поездов, посетителям катка в переходе со станции метро «Ленинский проспект» на станцию МЦК «Площадь Гагарина», тем, кто отправил письма Деду Морозу, и другим горожанам.

С 29 по 31 декабря сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров провели акцию «Поздравление Деда Мороза и Снегурочки на станциях метро», во время которой дарили детям сладкие сюрпризы. А с 28 декабря на 18 станциях подземки и МЦК установили тематические фотозоны – на их фоне сфотографировались уже более шести тысяч человек. Фотозоны будут демонтированы до 18 января.

Метро и МЦК работали всю новогоднюю ночь. Интервалы движения поездов составили от трех с половиной до 10 минут. Также пассажиры могли воспользоваться услугами автобусов, трамваев или троллейбусов, которые ходили с интервалом 25-30 минут. Пригородные поезда в ночь с 31 декабря на 1 января курсировали до 02:00.