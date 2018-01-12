РИАМО - 12 янв. Экскурсии «Как устроено метро» проведут в Москве в ближайшие выходные, на одной из экскурсий расскажут историю работы Таганско-Краснопресненской линии, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Как контролируется исправность систем московского метро? Как выглядит технический состав, который по ночам обслуживает тоннели и станции? На эти и другие вопросы ответят во время экскурсий «Как устроено метро. Электродепо «Красная Пресня». Они состоятся 12 и 13 января. Еще на одну экскурсию, посвященную истории подземки, всех желающих приглашают 13 и 14 января. Путешествуя по московскому метро, участники прогулки «Под землей сквозь годы» попадут на одну из самых необычных станций, а оттуда шагнут в трапезный зал средневекового замка», - говорится в сообщении.

Экскурсовод — историк, сотрудник народного музея метрополитена Михаил Шульга. Место встречи - станция метро «Выставочная», у экскурсионного бюро «Метротур» (первый вагон из центра, выход за турникеты, справа от эскалатора).

Стоимость полного билета на экскурсию «Как устроено метро. Электродепо «Красная Пресня» — 1000 рублей, льготный обойдется в 750 рублей. Купить билеты на прогулку «Под землей сквозь годы» можно за 550 рублей, семейный (двое взрослых и один ребенок или один взрослый и двое детей) — 1000 рублей. Билеты продаются онлайн и в кассах Музея Москвы.