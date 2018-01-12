РИАМО - 12 янв. Москвичи в новогодние праздники обращались за медицинской помощью реже, чем год назад, всего с 30 декабря по 8 января поликлиники приняли более 150 тысяч пациентов, сообщается в пятницу на официальном портале мэра столицы.

Московские поликлиники приняли более 150 тысяч пациентов с 30 декабря по 8 января. Из них около 112 тысяч взрослых горожан и порядка 40 тысяч детей. За первые десять дней года врачи также оказали помощь 78 тысячам человек на дому. В среднем на выездах ежедневно работали более 500 медиков. Кроме того, на улицах во время новогодних мероприятий круглосуточно дежурили бригады скорой помощи, а также более 260 врачей и медсестер.

«Количество больных оказалось меньше ожидаемых показателей. В прошлом году за этот же период в поликлиники обратились свыше 450 тысяч горожан», - говорится в сообщении.

Снижение числа обращений связано отсутствием вспышки сезонного заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) этой зимой, а также масштабной кампанией по вакцинации против гриппа. В Москве она завершилась в декабре прошлого года.

«Традиционно в период длительных праздников на медицинских работников ложится особая ответственность. Поэтому мы делаем все необходимое для того, чтобы обеспечить доступность медпомощи для горожан не только в экстренных случаях, но и в плановом режиме», - отметил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.