РИАМО - 12 янв. Городской сетью бесплатного Wi-Fi внутри Садового кольца в новогодние праздники воспользовались более 100 тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В праздничные дни более 100 тысяч человек воспользовались городской сетью бесплатного Wi-Fi внутри Садового кольца. Горожане общались с друзьями в мессенджерах, поздравляли родных с Новым годом по видеосвязи, загружали электронные карты для навигации, а также скачивали музыку и видеоролики. Чаще всего к Сети подключались с Тверской улицы, Манежной площади и Рождественки», - говорится в сообщении.



В частности, с 31 декабря по 8 января горожане загрузили более шести терабайт трафика. Активнее всего интернетом пользовались 2 января. В этот день скачали около 640 гигабайт данных. В среднем каждый пользователь провел в сети 24 минуты. Чаще всего горожане использовали сервисы Google и Apple, с помощью которых скачивали игры, музыку, книги и фильмы. На третьем месте по популярности социальная сеть Facebook, на четвертом - поисковая система «Яндекс» и «Яндекс.Карты».

В десятку самых популярных ресурсов также вошли мессенджеры (WhatsApp и Viber), социальные сети (Instagram и «ВКонтакте») и видеохостинг YouTube.