РИАМО - 12 янв. Городские музеи будут бесплатно открыты для посетителей каждое третье воскресенье месяца, список утвердил департамент культуры Москвы, сообщается в пятницу на официальном портале мэра столицы.

«Эта акция в столице проходит ежегодно. Бесплатные дни в музеях — отличный шанс попасть на постоянные и временные экспозиции, узнать больше об истории города и страны, увидеть работы современных художников и классиков», - говорится в сообщении.

Открыты будут 40 музейных площадок. В частности, раз в месяц можно бесплатно попасть в музеи Михаила Булгакова, Марины Цветаевой или в Мемориальный музей Александра Скрябина. Впервые в этом году в акции также участвует выставочный зал «Ковчег».