РИАМО - 12 янв. В Подмосковье зарегистрировали 15 пожаров за минувшие сутки, для их тушения привлекли 133 специалиста, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Пожаров – 15. Спасенных нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 133 человека, 38 единиц техники», - говорится в сообщении.

Специалисты также 17 раз реагировали на дорожно-транспортные происшествия и спасли 23 человека. На ДТП работали 68 человек и 17 единиц техники.

В сфере ЖКХ и на водных объектах аварий не установлено.