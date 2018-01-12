РИАМО - 12 янв. В Москве и Московской области в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, температура воздуха может опуститься до минус 9 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 7 – минус 5 градусов, по области минус 9 – минус 4», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление поднимется, в небе наметятся просветы. Осадков станет меньше, они выпадут местами. Граждан ожидает северо-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Среднесуточная температура воздуха превышает климатическую норму на 2-3 градуса.

«Содержание кислорода в воздухе будет оптимальным. Для большинства жителей региона погода ожидается вполне комфортной с щадящим тренингом для организма. Особенно благоприятна такая погода для людей с хронической кислородной недостаточностью», - отмечают специалисты.

Синоптики предупреждают, что рост атмосферного давления и его высокий фон может способствовать ухудшению самочувствия у людей, страдающих гипертонией и гипотонией. Также начнет формироваться спастический тип погоды, неблагоприятный для граждан, склонных к сосудистым спазмам, бронхо-спазмам и гипертоническим кризам.

В пятницу намечается спокойный геомагнитный фон.