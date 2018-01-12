РИАМО - 12 янв. Ночь с 11 на 12 января стала самой холодной в Москве с начала года, столбики термометров опустились до минус 7,3 градуса, сообщил РИАМО в пятницу дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Минувшая ночь стала самой холодной в январе. Было минус 7,3 градуса», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что температурному показателю минувшей ночи не хватило одной десятой градуса для того, чтобы повторить результат самой холодной ночи текущей зимы.

На данный момент самым холодным днем нынешней зимы остается 26 декабря, когда столбики термометров опустились до минус 7,4 градуса.