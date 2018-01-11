РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 янв. Три человека, в том числе 13-летний подросток, получили травмы в четверг в дорожно-транспортном происшествии на Зенинском шоссе в подмосковных Люберцах, сообщил «РИАМО в Люберцах» представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Вечером в четверг на Зенинском шоссе в Люберцах столкнулись две легковые машины - Honda и Dodge. В результате ДТП три человека получили ранения, среди них 13-летний подросток», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что пострадавших госпитализировали. По данному факту проведут проверку для выяснения обстоятельств аварии.