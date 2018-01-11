РИАМО - 11 янв. Управление Роспотребнадзора по Московской области проводит контрольно-надзорные мероприятия по исполнению приказа Роспотребнадзора о выявлении и пресечении незаконного ввоза, производства и оборота на территории Российской Федерации продукции легкой промышленности, в том числе контрафактной, по итогам проверок арестовано 674 партии продукции, не соответствующей требованиям техрегламентов, сообщается на сайте ведомства.

«По состоянию на 28 декабря 2017 года в ходе мероприятий было арестовано 674 партии продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов «О безопасности продукции легкой промышленности» и «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» на сумму 5,237 миллиона рублей, из них 11 партий меховой продукции на сумму 336 тысяч рублей и 19 партий обуви для детей до трех лет на сумму 37,3 тысячи рублей», - говорится в сообщении.

Проверки проводились, в том числе, на объектах ООО «Леруа Мерлен восток», АО «Крокус интернэшнл», ООО «Ашан», ООО «Домашний интерьер», ООО «Гиперглобус» и ООО «Касторама РУС».

Кроме того, с реализации сняли 688 партий продукции на сумму 13,112 миллиона рублей, из них 32 партии обуви для детей до трех лет на сумму 355,7 тысячи рублей и 21 партия меховой продукции на сумму 3,315 миллиона рублей.

Также из общего числа проведенных надзорных мероприятий, 24 проведены в отношении производственных объектов, по итогам которых было изъято из оборота 15 партий 3903 единиц продукции легкой промышленности на сумму 3,745 миллиона рублей в связи с нарушением изготовителем обязательных требований к маркировке в соответствии с нормами технического регламента Таможенного союза.

«По результатам проведенных мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов возбуждено 278 дел об административных правонарушениях <…>, из них 52 материала дел переданы в судебные органы, из которых по 10 делам судами приняты решения о привлечении юридического лица и индивидуальных предпринимателей к административной ответственности и назначении наказания в виде штрафа на общую сумму 40 тысяч рублей с конфискацией предметов правонарушения в количестве 33 партий 196 единиц продукции легкой промышленности», – добавляется в сообщении.

Всего к административной ответственности привлечены 26 юридических лиц и 87 должностных лиц в виде наложения административных штрафов на общую сумму 3,544 миллиона рублей.