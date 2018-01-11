РИАМО - 11 янв. По результатам контроля за оборотом непищевой спиртосодержащей продукции, спиртосодержащими пищевыми добавками, ароматизаторами из оборота в Подмосковье изъяли почти 31,5 тысячи литров спиртосодержащей продукции, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

Управлением Роспотребнадзора по Московской области в течение 2017 года осуществляется контроль розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами.

«По результатам 691 надзорного мероприятия, проведенного по контролю за исполнением постановлений главного государственного санитарного врача Российской Федерации <…> сотрудниками управления изъято из оборота 31459 литра спиртосодержащей продукции», — говорится в сообщении.

Привлечены к ответственности 236 юридических и должностных лиц путем наложения административных штрафов на общую сумму более чем в 4,6 миллиона рублей.