РИАМО - 11 янв. Транспортные полицейские в аэропорту «Домодедово» раскрыли кражу ноутбука, который пассажир по невнимательности забыл в тележке для багажа, говорится в сообщении пресс-службы управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

В дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту «Домодедово» обратился гражданин и попросил принять меры к розыску ноутбука. Полицейские, просмотрев камеры видеонаблюдения, установили, что заявитель, находясь на привокзальной площади, из тележки переложил свой багаж в автомобиль и уехал. А данный ноутбук по своей невнимательности забыл в тележке.

«Оперативники установили, что сотрудник клининговой компании, который собирает тележки, забрал данный ноутбук, затем выбросил в мусорный бак, а спустя некоторое время, придя с пакетом, забрал его себе. Данный гражданин был установлен и доставлен в дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту «Домодедово». Им оказался 39-летний (гражданин - ред.), временно зарегистрированный в Московской области. У задержанного был обнаружен и изъят ноутбук», – говорится в сообщении.

В отношении задержанного следственным отделом ЛУ МВД России в аэропорту «Домодедово» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража). Ведется расследование. Подозреваемый задержан.