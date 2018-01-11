РИАМО - 11 янв. Волоколамская городская прокуратура проверила исполнение на поднадзорной территории законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и выявила ряд нарушений, за что руководителя ООО «Агентство «Волоколамская недвижимость» привлекли к ответственности, сообщается на сайте прокуратуры Подмосковья.

Проверка показала, что ООО «Агентство «Волоколамская недвижимость» не разработало правила внутреннего контроля и не назначило специальное должностное лицо в целях предотвращения легализации преступных доходов. По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении руководителя организации дело об административном правонарушении по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма).

«Рассмотрев административный материал, межрегиональное управление Росфинмониторинга по ЦФО привлекло виновное лицо к административной ответственности в виде предупреждения. Также руководителю агентства недвижимости Волоколамская городская прокуратура внесла представление», – говорится в сообщении.

Фактическое устранение нарушений закона поставлено в городской прокуратуре на контроль.