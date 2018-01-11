РИАМО - 11 янв. Задолженность по подмосковным налогам, штрафам признается безнадежной, если с даты ее образования прошло более пяти лет, также списывается образовавшийся до 2005 года долг у индивидуальных предпринимателей, не прошедших процедуру перерегистрации в 2004 году, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной налоговой службы РФ по Московской области.

«Задолженность по региональным налогам, пеням и штрафам физических лиц будет признана в Подмосковье безнадежной к взысканию и списана, если ее принудительное взыскание оказалось невозможным в связи с истечением срока взыскания. Будет списана и задолженность по пеням, с даты образования которой прошло более пяти лет, если у физического лица нет недоимки по налогам», — говорится в сообщении.

Кроме того, подлежит списанию образовавшаяся до 1 января 2005 года задолженность индивидуальных предпринимателей, не прошедших процедуру перерегистрации в 2004 году.

У находящихся в процедуре банкротства организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц безнадежными к взысканию также могут быть признаны не включенные в реестр требований кредиторов недоимка и задолженность по пеням и штрафам.

Закон Московской области «О дополнительных основаниях признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по региональным налогам» был принят в октябре 2017 года.