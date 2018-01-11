РИАМО - 11 янв. Федеральная пассажирская компания в честь Международного дня слова «спасибо» проводит для пассажиров акцию, в ходе которой они могут купить билеты по выгодным ценам в купейных вагонах лучших поездов, курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом, акция действует с 11 по 25 января, говорится в сообщении пресс-службы АО «ФПК».

«В акцию включены новые двухэтажные фирменные составы №5/6 и 25/26 «Смена – А. Бетанкур», знаменитые поезда №1/2 «Красная Стрела» и 3/4 «Экспресс», а также двухэтажный нефирменный поезд 23/24. Билеты по выгодным ценам пассажиры смогут приобрести с 11 по 25 января 2017 года включительно», – говорится в сообщении.

Стоимость проезда в купейном вагоне двухэтажного поезда с учетом сервисных услуг составит 999 рублей, в купе «Красной Стрелы» или «Экспресса» - 1699 рублей. Билеты по выгодному тарифу можно приобрести на все рейсы указанных выше поездов отправлением до 24 апреля включительно, кроме 22 и 25 февраля, 7, 8 и 11 марта.

Количество билетов по специальным ценам ограничено. Скидка не предоставляется при оформлении проездных документов для организованных групп пассажиров, а также не суммируются с другими специальными тарифами. В случае, если на маршруте действует несколько специальных цен/скидок одновременно, пассажир вправе выбрать наиболее выгодную.