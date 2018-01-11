РИАМО - 11 янв. В столичном метрополитене начали ремонтировать эскалаторы на станциях «Лубянка», «Калужская» и «Беляево», сообщается на едином транспортном портале Москвы.

«На станции «Лубянка» начался ремонт эскалатора. Один из эскалаторов южного вестибюля станции временно выведен из эксплуатации для проведения планового капитального ремонта», — говорится в сообщении.

Завершение ремонта этого эскалатора намечено на март 2018 года.

Кроме того, в северном вестибюле станции «Калужская» Калужско-Рижской линии временно выведен из эксплуатации один из двух эскалаторов для проведения капитального ремонта. В период работ смежный эскалатор будет работать только на подъем. Для спуска на станцию пассажиры смогут воспользоваться лестничным маршем. Ремонт должен завершиться в феврале.

«Один из трех эскалаторов станции «Беляево» временно закрыт для передвижения пассажиров для проведения планового капитального ремонта», — добавляется в сообщении.

Ремонт этого эскалатора также должны завершить в феврале.