РИАМО - 12 янв. Новые турникетные комплексы на станции «Химки» Октябрьской железной дороги начнут работать в пятницу, говорится в сообщении Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТ ППК).

«На станции «Химки» новые турникетные линии начнут работать 12 января. Первая из них расположена на платформе №1 (направление на Москву), а вторая – на островной платформе №3. Турникеты на станции «Химки» будут функционировать в реверсивном режиме», - говорится в сообщении.

По словам генерального директора АО «МТ ППК» Олега Федотова, запуск новых турникетных линий позволит сократить время прохода пассажиров на платформы и выхода в город. Ввод турникетов сделает поездки добросовестных пассажиров комфортнее и позволит заметно сократить число безбилетников.

В настоящее время на участке Москва – Крюково полностью или частично турникетами оборудованы 12 станций и остановочных пунктов. В 2018 году турникетные линии появятся на станциях «Крюково» и «Сходня», а также на платформе «Новоподрезково».