РИАМО - 12 янв. Народного артиста СССР Александра Ведерникова похоронят на Миусском кладбище на севере Москвы в пятницу, сообщается на сайте Большого театра.

Советский и российский оперный и камерный певец, бывший солист Большого театра Александр Ведерников умер на 91-м году жизни 9 января.

«Александр Ведерников будет похоронен на Миусском кладбище 12 января. Отпевание пройдет в храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии. Начало в 10:00», - говорится в сообщении.

Ведерников родился 23 декабря 1927 года в селе Мокино Вятской губернии. Он окончил Московскую консерваторию имени П.И. Чайковского в 1955 году. До 1958 года работал солистом в Ленинградском театре оперы и балета имени С.М. Кирова (Мариинском театре), а после, до 1990 года, был солистом Большого театра.

В 1969 году Ведерников стал лауреатом Государственной премии СССР, а в 1976 году ему было присвоено звание народного артиста СССР.