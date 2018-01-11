РИАМО – 11 янв. Центральная избирательная комиссия России планирует пригласить на выборы президента РФ Всемирную ассоциацию организаторов выборов и другие международные структуры, сообщает в четверг Федеральное агентство новостей.

«ЦИК будет приглашать Азиатскую ассоциацию организаторов выборов, латиноамериканские структуры, европейские. Будем приглашать Всемирную ассоциацию организаторов выборов», — сказал член Центризбиркома РФ Василий Лихачев.

Он добавил, что ЦИК РФ ожидает особой активности от азиатской ассоциации, которую возглавляет председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.