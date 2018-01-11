РИАМО – 11 янв. Президент РФ Владимир Путин охарактеризовал реакцию США на недостоверную информацию о вмешательстве РФ в их внутренние дела острой, сообщает в четверг Газета.ru.

«Никто не любит, когда вмешиваются в их внутренние политические вопросы и дела, особенно это не любят наши американские друзья. Мы видим их реакцию даже на недостоверную информацию о нашем вмешательстве, насколько она острая, насколько она агрессивная», — сказал Путин.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова главы ЦРУ Майка Помпео о том, что Россия десятилетиями пытается вмешиваться в выборы в США, враньем.