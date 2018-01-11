РИАМО - 11 янв. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями печатных СМИ и информационных агентств охарактеризовал атаку беспилотников на базу РФ в Хмеймиме, сказав, что ничего хорошего в этом нет, сообщает в четверг Газета.ru.

Комментируя саму атаку Путин отметил, что «ничего в этом хорошего нет», — говорится в сообщении.

При этом, по его словам, прямо перед встречей с руководителями СМИ он провел телефонный разговор с президентом Турции Рэджепом Тайипом Эрдоганом.

«Это попытка разрушить отношения с Турцией и Ираном. Это провокация», — отметил Путин.

По словам российского лидера, РФ знает, кем были провокаторы. Президент отметил, что «сами нападения хорошо подготовлены».

«Это летательные аппараты, закамуфлированные под кустарное производство. Там есть элементы высокотехнологического характера. Это касается систем радиолоказации. Это касается систем сброса боеприпасов высокоточным образом», — добавил Путин.

Ранее СМИ сообщали о том, что в ночь на 6 января в Сирии российским военным удалось отразить атаку запущенных боевиками беспилотников, которые должны были нанести удар по авиабазе Хмеймим и пункту материально-технического обеспечения в Тартусе.