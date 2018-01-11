РИАМО - 11 янв. Московско-Ярославская транспортная прокуратура выявила в ФГУП «Охрана» Росгвардии нарушения законодательства о противодействии коррупции, ФГУП не известило полицию о приеме на работу бывшего сотрудника, за что было оштрафовано на 100 тысяч рублей, сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Московско-Ярославская транспортная прокуратура провела проверку исполнения федерального законодательства о противодействии коррупции при привлечении бывших госслужащих к трудовой деятельности. Установлено, что бывший сотрудник ЛО МВД РФ на станции «Москва-Савеловская» с 2015 года по настоящее время работает в ФГУП «Охрана» Росгвардии. Работодатель ФГУП в нарушение требований антикоррупционного законодательства не уведомил в 10-дневный срок орган полиции о заключении договора с бывшим государственным служащим.

«В связи с выявленными нарушениями прокуратура в отношении вышеуказанного унитарного предприятия возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего). Решением мирового суда ФГУП «Охрана» Росгвардии» привлечено к ответственности в виде штрафа на сумму 100 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Постановление суда не вступило в законную силу.