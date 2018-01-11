РИАМО - 11 янв. Уголовное дело по факту реализации стеклоомывающей жидкости, содержащей метанол, возбуждено в подмосковном Ногинске по материалам прокурорской проверки, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Ногинская городская прокуратура с привлечением сотрудников полиции провела проверку в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих реализацию стеклоомывающей жидкости для автотранспортных средств. В ходе проверочных мероприятий выявили, что в магазине бытовой химии, принадлежащем индивидуальному предпринимателю, продавался стеклоомыватель, в составе которого содержался метиловый спирт. При этом закон запрещает производство и реализацию стеклоомывающих жидкостей, содержащих метиловый спирт (метанол).

«Материалы прокурорской проверки были направлены в следственный орган, который возбудил и расследует уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», - говорится в сообщении.

Ногинская городская прокуратура взяла расследование уголовного дела на контроль.