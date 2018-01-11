РИАМО – 11 янв. Учебник по истории для десятого класса, где события в Киеве в 2014 году названы революцией, направят на дополнительную экспертизу в Российскую академию наук, сообщает в четверг РИА Новости.

«Проводить экспертизу будет Российская академия наук, которая должна представить результаты в министерство (образования и науки РФ – ред.) до 27 января», — говорится в сообщении.

Речь идет об учебнике истории для десятого класса под редакцией Олега Волобуева, Сергея Карпачева и Петра Романова.

Как напоминается в сообщении, в октябре сенатор от Крыма Сергей Цеков обратил внимание на некорректное изложение событий, предшествовавших воссоединению Крыма с Россией, которые авторы называют «революцией».

Спикер совета Федерации Валентина Матвиенко охарактеризовала такое толкование как провокационное. Она поручила изучить все разделы школьных учебников, посвященные присоединению Крыма к России, на пример их «юридической, правовой, политической и гражданской» корректности.