РИАМО – 11 янв. Глава совета главных врачей Москвы Ирина Назарова рассказала, что родственникам стоит воздержаться от посещения больных в реанимации, так как они туда могут занести инфекцию.

Ранее в Госдуме предложили разрешить родственникам посещать больных в реанимации и палате интенсивной терапии. Поправки в закон внес депутат Николай Герасименко. Как он отметил, сейчас решение о допуске выдает главный врач.

«Самое главное, чтобы посетитель не принес какую-нибудь инфекцию. В реанимации или отделении интенсивной терапии лежат, как правило, люди с ослабленным иммунитетом. Сюда не должны приходить те, у кого начинается ОРЗ. Поэтому должен быть четкий контроль. Более того, родственники сами должны понимать, что они могут нанести вред, и этого нельзя допускать», — сказала Назарова в эфире Радио «Комсомольская правда».

В 2016 году во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным актер Константин Хабенский предложил разрешить пускать родственников пациента в реанимацию. Президент поддержал инициативу и поручил министерству здравоохранения РФ проработать этот вопрос.