РИАМО - 11 янв. Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области до 26 января проводит очередную плановую проверку строительства физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного на Смоленской улице в рабочем поселке Уваровка Можайского района Подмосковья, работы ведутся в соответствии с графиком, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В настоящее время на объекте ведутся работы по внутренней отделке, монтажу внутренних систем инженерно-технического обеспечения. Строительство в графике», - отметил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев.

Согласно проекту, на площади 2304 квадратных метра разместятся бассейн на шесть дорожек, душевые комнаты, раздевалки, пункт проката лыж, помещение приема и выдачи лыж, тренерские комнаты, кабинет врача, буфет. В смену посетить комплекс смогут 64 человека.

В ходе благоустройства предусмотрено наличие тротуаров, малых архитектурных форм, парковочной зоны, мест для отдыха.

«Плановая проверка на объекте завершится 26 января», - уточнил Тагиев.

Планируемый срок окончания строительства ФОКа первый квартал 2018 года.