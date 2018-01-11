РИАМО - 11 янв. Московская областная филармония откроет два детских музыкальных абонемента в Ногинске и Сергиевом Посаде 18 и 20 января соответственно, сообщается на сайте культурной организации.

«В 19:00 18 января в Московском областном театре драмы и комедии (город Ногинск) состоится открытие детского музыкального абонемента Московской областной филармонии. Государственный академический оркестр солистов «Русские узоры» представит образовательную интерактивную программу для детей «Голоса народных инструментов», — говорится в сообщении.

Открытие детского музыкального абонемента Московской областной филармонии в Сергиевом Посаде оркестром «Русские узоры» пройдет 20 января в 15:00 в ОДЦ «Октябрь».

Музыканты оркестра в рамках детских абонементов продемонстрируют свои инструменты, их звучание. Концерты будут сопровождать рассказы о каждом народном инструменте. В конце программы юные зрители создадут свой шумовой оркестр, а потом сыграют вместе с «Русскими узорами». Прозвучат переложения мировой классики, фольклорная музыка, оригинальные произведения.

Художественный руководитель и дирижер оркестра «Русские узоры» – почетный работник культуры Москвы Олег Тарасов.