РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 янв. Жители четырех улиц в Люберцах, которых раньше обслуживались управляющей компанией ООО «Союз Люберцы», временно не смогут получать услуги паспортного стола в МФЦ, сообщается на официальной странице Люберецкого МФЦ в Instagram.

«Обращаем внимание заявителей на то, что в связи с расторжением договора между МУ «Люберецкий МФЦ» и ООО УК «Союз Люберцы», услуги паспортного стола домов четырех улиц не оказываются в отделе «Северный» МУ «Люберецкий МФЦ», - говорится в сообщении.

По информации МФЦ, это коснется следующих адресов: проспект Гагарина: дома №№8/7, 12, 14, 15/8, 17/7, 22 корпуса 1, 2, 23, 24 корпуса 1, 2; 26 корпуса 1 и 2; проспект Победы: дома №№4, 9/20,10/18, 11 корпус 2, 13, 14, 18; Комсомольский проспект: дома №№12, 14 корпус 2, 20 корпус 2, улица Преображенская: дом №6 корпус 2.

«Как только договор между МФЦ и новой управляющей компанией «ПИК-Комфорт», куда были переданы вышеназванные дома, будет подписан, услуга для жителей возобновится. Это произойдет через полтора месяца», - добавляется в сообщении.