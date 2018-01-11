РИАМО - 11 янв. ООО «Завод ДВК Коломна» в подмосковной Коломне благодаря мерам прокурорского реагирования выплатило своим работникам задолженность по заработной плате на сумму свыше 4,7 миллиона рублей, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

На особом контроле в Коломенской городской прокуратуре находилась ситуация с погашением задолженности по заработной плате в ООО «Завод ДВК Коломна». В истекшем году в ходе прокурорских проверок на предприятии неоднократно выявлялись нарушения трудового законодательства в части оплаты труда.

«В интересах работников организации прокуратура обращалась в суд с заявлениями о выдаче судебных приказов о выплате зарплаты, которые были рассмотрены и удовлетворены. В результате принятых прокуратурой мер задолженность по оплате труда перед 40 работниками ООО «Завод ДВК Коломна» на сумму свыше 4,7 миллиона рублей погашена», - говорится в сообщении.

В адрес руководителя ООО «Завод ДВК Коломна» прокуратура вносила представление об устранении нарушений закона. По постановлениям прокуратуры юридическое лицо и его генеральный директор были привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о труде) в виде штрафов.