РИАМО – 11 янв. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями печатных СМИ и информационных агентств рассказал, где провел новогодние праздники, во время новогодних каникул он съездил в Сибирь, передает Газета.ru.

«Что касается новогодних праздников, я все праздники провожу в России. Такая традиция», — сказал глава государства.

Он рассказал, что на Новый год был дома, а потом съездил в Сибирь.

«Там был мороз минус 33, но мне это нравится», — отметил Путин.