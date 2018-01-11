РИАМО - 11 янв. В пилотные регионы России, включая Подмосковье, передали специализированное оборудование для борьбы с лесными пожарами, в том числе лесопожарные машины, радиостанции, оборудование связи и передачи данных, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Передача техники прошла в рамках реализации стартовавшего в 2014 году экологического проекта «Реформирование лесоуправления и меры по борьбе с лесными пожарами в России». Московская и Воронежская области, Республика Коми, Хабаровский и Красноярский края получили лесопожарные машины, радиостанции, оборудование связи и передачи данных.

Минмособлимущество обеспечило передачу необходимой Хабаровскому краю техники - автомобиля «ГАЗ», «КамАЗ» и двух спутниковых терминалов мобильной системы «Глобалстар GPS 1700-02 R» для связи в удаленных районах, где отсутствует сотовая инфраструктура. Хабаровский край, в свою очередь, передал в собственность Московской области 300 единиц бортового оборудования «Навик-Про» для оснащения лесопожарной техники пожарно-химических станций ГАУ МО «Центрлесхоз», которые позволят оперативно обнаружить и потушить лесной пожар», - отмечается в сообщении.

Как отметил министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев, благодаря переданному оборудованию Хабаровский край и Московская область обеспечат дополнительную готовность к чрезвычайным ситуациям, связанным с пожароопасными ситуациями в лесах.

«Во время пожаров оперативность действий спецслужб играет решающую роль. Спутниковые мобильные системы обеспечат связь там, где она затруднена, а навигационное бортовое оборудование позволит отследить местоположение лесопожарной техники в момент возникновения лесного пожара и обеспечить ее координацию, чтобы предотвратить бедствие», - добавил министр.