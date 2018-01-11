РИАМО - 11 янв. Пресненский суд Москвы освободил от уголовной ответственности последователей Андрея Попова, более известного как «бог Кузя», сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы суда.

«Постановлением Пресненского районного суда Москвы от 11.01.2018 года прекращено уголовное дело в части обвинения Фролушкиной Ж.В., Маркевич Г.М., Розановой Н.А., Розановой М.В., Греховой Е.И. в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 239 УК РФ (Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан), в связи с истечением сроков давности уголовного преследования», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что меру пресечения подсудимым Розановой М.В., Греховой Е.И. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлении постановления в законную силу суд отменил.

Попов создал псевдорелигиозную секту в сентябре 2007 года. Секта имела строгую иерархическую систему, во главе которой стоял сам руководитель – учитель и владыка, якобы наделенный «божественным знанием и силой». «Бог Кузя» именовал себя владыкой Романом.

Участники преступной группы похитили у «прихожан» свыше 7 миллионов рублей. Деньги изымались под предлогом отправления религиозных обрядов, приобретения религиозной атрибутики, молебнов, литературы, предметов культа и строительства храма. Попов был арестован 11 сентября 2015 года.