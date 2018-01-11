РИАМО - 11 янв. Изменения произойдут в расписании некоторых электричек Белорусского направления Московской железной дороги в связи с развитием инфраструктуры в период 13 по 15 января, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«В предстоящие выходные, с 13 на 14 и с 14 на 15 января, в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» по организации ускоренного движения электропоездов на участке Москва – Одинцово железнодорожники продолжат масштабные работы по развитию путевой инфраструктуры. Работы пройдут на станции «Одинцово» во время технологического окна с 23:10 до 05:30», - говорится в сообщении.

Технологическое окно специально назначено в выходные дни и преимущественно в ночное время, чтобы доставить как можно меньше неудобств пассажирам, связанных с корректировкой расписания электричек.

На время работ движение поездов будет осуществляться по одному пути в реверсивном режиме – поезда будут поочередно пропускаться в обе стороны. В связи с этим некоторые электрички будут отправляться и прибывать раньше или позже привычного графика, несколько пригородных поездов выведут из расписания, в том числе диаметральных направлений, ряд электричек проследуют по укороченному маршруту.

«Для удобства пассажиров электропоезду №6617, который в обычные дни следует из Москвы до Одинцово, 13 и 14 января будет продлен маршрут до станции «Голицыно», куда он отправится со станции «Одинцово» в 22:22 и прибудет в конечный пункт 22:44», – уточняется в материале.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и планировать маршруты поездок заранее. Со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» (http://pass.rzd.ru).