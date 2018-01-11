РИАМО - 11 янв. Порядок оформления миграционного учета в некоторых районах столицы временно изменен из-за технических трудностей в связи со сменой регламента, данная проблема может быть решена на следующей неделе, говорится в сообщении пресс-службы Федерации мигрантов России.

«В связи с возникшими техническими трудностями при смене регламента в районных подразделениях УВМ (управления по вопросам миграции - ред.) Москвы на данный момент отсутствуют штампы должного образца», — говорится в сообщении.

По словам начальника УВМ ГУ МВД РФ по Москве Дмитрия Сергиенко, данная проблема будет решена на следующей неделе.

Как указывается в сообщении, дополнительно было отдано устное распоряжение в районные подразделения УВМ Москвы вносить в базу данных уведомления миграционного учета в день обращения, дабы избежать недоразумений при проверке документов у иностранных граждан сотрудниками МВД.